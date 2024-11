Caminhão baú pega fogo na Dutra, em Barra Mansa

Barra Mansa – Um caminhão baú pegou fogo na tarde desta terça-feira (19) na Rodovia Dutra, em Barra Mansa, próximo ao distrito de Floriano, no km 291. O incêndio foi inicialmente detectado por outros motoristas, que alertaram o condutor sobre as chamas.

A equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi ao local e identificou que o motorista, de 37 anos, conseguiu parar o veículo no acostamento e sair do caminhão antes que as chamas destruíssem completamente o veículo.