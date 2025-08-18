Caminhão da Caixa oferece crédito a MEIs em Barra Mansa



Barra Mansa – O Caminhão da Caixa Econômica Federal chegou a Barra Mansa para facilitar o acesso de microempreendedores individuais (MEIs) e microempresas (MEs) a linhas de crédito. O atendimento começa nesta terça-feira (19), na Rua Oscar da Silva Marins, em frente à Prefeitura, e seguirá até sexta-feira (22), das 10h às 15h, oferecendo orientação e serviços voltados para empreendedores locais.

Durante a ação, os clientes receberão orientações sobre linhas de crédito e serviços voltados para Pessoa Jurídica. O destaque é para o ProCred360 – linha de capital de giro da CAIXA, em parceria com o Governo Federal, destinada a MEIs e Microempresas.

O Programa oferece até R$ 150 mil em crédito, com prazo de pagamento de até 48 meses, para empresas com faturamento bruto anual de até R$ 360 mil. As taxas são mais de 50% menores que a média do mercado. Enquanto os juros de linhas de crédito para microempreendedores ultrapassam 40% ano, a taxa do ProCred é Selic + 5% ao ano.

Outro destaque é o Programa Acredita, do Governo Federal, que incentiva a geração de emprego e renda, estimula o crédito e a renegociação de dívidas com MEIs e microempresas, especialmente para quem enfrenta maior dificuldade de acesso a financiamentos.

O Caminhão da CAIXA é uma iniciativa da Caixa Econômica Federal, em parceria com a Aciap (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços) de Barra Mansa e Sebrae Rio (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas). A ação conta com o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação.

SERVIÇO:

Caminhão da CAIXA em Barra Mansa

Data: 19 a 22/08

Horário: 10h às 15h

Local: Rua Oscar da Silva Marins, Centro (em frente à Prefeitura)