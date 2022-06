Caminhão de Coleta Seletiva é abastecido com biodiesel em Vassouras

Matéria publicada em 20 de junho de 2022, 12:54 horas

Ação em caráter experimental, mostrou eficácia do projeto inovador no estado

Vassouras – O caminhão de coleta seletiva da Prefeitura de Vassouras recebeu, em caráter experimental, o primeiro abastecimento de biodiesel a partir de óleo residual de fritura/óleo de soja. A iniciativa, inovadora no estado, desenvolvida em parceria entre a Prefeitura e a Universidade de Vassouras, mostrou eficácia com a circulação do veículo pelas ruas do Centro.

A vice-prefeita, Rosi Silva, acompanhou a implementação do projeto e falou sobre os benefícios da utilização do biodiesel, cujo impacto imediato reflete na proteção do meio ambiente e na qualidade de vida das pessoas.

“Vassouras dá mais um passo importante para a preservação e sustentabilidade do nosso meio ambiente. Por ser produzido a partir de fontes renováveis, como o óleo vegetal, o biodiesel é considerado uma energia limpa, não produzindo gases poluentes e agressivos à saúde. O prefeito Severino e eu temos trabalhado em diversas frentes no município, com projetos que incentivem a preservação e o desenvolvimento sustentável de nossa cidade. Não tenho dúvidas que em breve seremos uma referência não só no estado, como em outras regiões do país”, explicou, Rosi.

Uma vez colocada em prática, a técnica prevê destinação ideal para o resíduo, dado que o óleo deixa de ser descartado no meio ambiente, como normalmente ocorre. Pesquisas, da Sabesp, revelam que 1 litro de óleo pode contaminar até 25 mil litros de água potável. Além disso, outra vantagem é que, ao substituir o diesel de petróleo por biodiesel, há 80% menos poluição atmosférica.

A coordenadora do curso de Engenharia Química da Universidade de Vassouras, doutora Cristiane de Souza, também falou sobre os benefícios do projeto.

“Esse óleo deixa de ser jogado nos nossos corpos hídricos, preservando nossas fontes, sem contar que é uma fonte de energia limpa”, ressaltou.