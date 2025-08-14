Caminhão e carreta colidem em Itatiaia e interditam pista sentido SP

Itatiaia – Um acidente envolvendo um caminhão e uma carreta na madrugada desta quinta-feira (14) na rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Itatiaia, deixou a pista no sentido São Paulo totalmente interditada por cerca de quatro horas. A colisão ocorreu no km 329 da via.

Segundo a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do caminhão – um homem de 26 anos, de Volta Redonda – ficou preso às ferragens. Ele foi resgatado e levado ao Hospital de Emergência de Resende, com ferimentos moderados.

Com a colisão, a carga de chapas de aço transportada por um dos veículos se espalhou pela rodovia, causando a interdição total da pista no sentido São Paulo. A via foi liberada por volta das 4h da manhã.