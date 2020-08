Caminhoneiro decepa o próprio dedo na Dutra, em Volta Redonda

Matéria publicada em 30 de agosto de 2020, 08:20 horas

Homem tentava abrir um coco com um facão e por acidente, se cortou

Volta Redonda – Um caminhoneiro, que não teve a idade divulgada, acabou decepando o próprio dedo na noite deste sábado (29), após estacionar a carreta que conduzia, na altura do km 258,9 da Dutra, em Volta Redonda, por volta das 20h, para abrir um coco verde com um facão.

Após se ferir, o homem caminhou por 900 metros, até a base da CCR – Nova Dutra, concessionária que administra a rodovia, para pedir ajuda. A equipe de resgate médico da concessionária socorreu o caminhoneiro, foi até o local e recolheu o dedo decepado, encaminhando-o para o Hospital São João Batista em Volta Redonda para os devidos cuidados médicos, na tentativa de reimplantar o dedo, se possível.

”Uma equipe da 7ª DEL PRF esteve no local e verificou que a carreta estava bloqueada pela empresa de rastreamento. Foi feito contato com a empresa responsável, para que providenciasse os meios necessários para a retirada da carreta do local, já que o motorista estava hospitalizado e o veículo estava travado, bloqueado, pelo rastreamento”, disse um agente.