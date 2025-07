Caminhoneiros recebem atendimento gratuito na Dutra

Sul Fluminense – A concessionária RioSP, responsável pela administração da Via Dutra, realiza nesta e na próxima semana ações gratuitas voltadas à saúde de caminhoneiros e caminhoneiras. As atividades fazem parte das comemorações pelo Dia do Motorista, celebrado na próxima sexta-feira (25), e têm como objetivo promover a saúde, qualidade de vida e segurança nas rodovias.

A primeira ação foi realizada na manhã desta terça-feira (23), no km 293 da pista sentido São Paulo, em Barra Mansa (RJ). A atividade integrou o 5º Comando Preventivo de Saúde, organizado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), e contou com a participação da equipe de Operações da RioSP. Motoristas receberam orientações sobre a importância do descanso entre jornadas e revisão veicular. Foram distribuídos produtos para manutenção de veículos, como brilho para pneu e esponja. Mais de 25 pessoas foram abordadas no local.

Na quarta-feira (24), das 17h às 20h, será promovida uma parada de saúde no Ponto de Parada e Descanso de Itatiaia, no km 319,6 da pista sentido Rio de Janeiro. A ação é feita em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Itatiaia. No local, os motoristas terão acesso a atendimento médico, vacinação contra gripe, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, além de testes rápidos de sífilis e HIV. Haverá também uma palestra sobre cuidados com a saúde e orientações sobre os riscos do consumo de álcool antes de dirigir.

Outra atividade está programada para a próxima segunda-feira (29), das 9h às 12h, na Balança de Guararema, no sentido São Paulo. Em parceria com o SEST SENAT e a ANTT, serão oferecidos serviços como aferição de pressão, teste de glicemia, orientações sobre nutrição, saúde bucal e segurança no trânsito.

As ações são voltadas exclusivamente a motoristas profissionais que circulam pela rodovia.