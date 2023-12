Campanha 10 minutos contra a dengue percorre hospitais estaduais e UPA

Estado do Rio – A Campanha 10 Minutos Salvam Vidas acompanhada do “mosquito Aedes Aegypti”, transmissor de doenças como dengue, zika e chikungunya, percorreu vários hospitais estaduais esta semana explicando a pacientes, acompanhantes e funcionários o que deve ser feito para evitar a proliferação do vetor da doença. Entre as unidades visitadas estão os Hospitais Roberto Chabo, em Araruama, e Zilda Arns, em Volta Redonda.

Agentes de endemias, profissionais da Saúde e do departamento de Eventos e Qualidade e da secretaria estadual de Saúde (SES) realizaram exposição de vetores das arboviroses nas áreas de convivência das unidades. Nos locais, orientaram o público sobre o ciclo de vida do Aedes aegypti e tarefas a serem adotadas no dia a dia para o enfrentamento ao mosquito.

Com o slogan “O perigo ficou 3 vezes maior: dengue, chikungunya e zika”, a Campanha 10 Minutos Salvam Vidas percorreu ainda enfermarias, emergências e setores administrativos dos Hospitais Estaduais Alberto Torres em São Gonçalo, e João Batista Cáffaro, em Itaboraí; Instituto Estadual do Cérebro, no Rio, e UPA do Colubandê, também em São Gonçalo.

As crianças internadas nas unidades aproveitaram para fazer foto com o mosquito Aedes, que distribuiu cartilha com as principais dicas para evitar a sua reprodução. “Nosso objetivo aqui é fazer esta galera se tornar multiplicadores de ações no combate ao mosquito na escola, na rua, em casa etc. Temos que envolver c ada vez mais pessoas nas ações de mobilização, conscientização e prevenção de doenças causadas pelo Aedes”, garantiram os agente de endemias.

Algumas das dicas dadas pelo mosquito Aedes Aegypti aos pacientes e público em geral foram: tampar os tonéis e caixas d’água; manter calhas sempre limpas; deixar garrafas e recipientes com a boca para baixo; limpar semanalmente ou preencher pratos de vasos de plantas com areia; tampar as lixeiras; limpar os ralos e colocar tela; e manter lonas para materiais de construção e piscinas sempre esticadas para não acumular água.