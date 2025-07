Campanha Agosto Lilás começa nesta sexta-feira (1º), em Itatiaia

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres de Itatiaia inicia, nesta sexta-feira (1º), a campanha Agosto Lilás. A campanha será aberta com uma apresentação musical da Banda Avalon, na Rua das Velas, em Penedo, a partir das 18h.

O mês de agosto é voltado para a conscientização e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher em todo o país. Em Itatiaia, ao longo do mês serão realizadas ações e eventos de acolhimento e conscientização de toda a população com o objetivo de fortalecer a rede de proteção às mulheres. Em breve, serão divulgadas as ações realizadas pela administração municipal.

“A campanha é muito importante para a conscientização e combate à violência contra a mulher e nesta sexta-feira, iniciaremos as atividades em Penedo, a fim de atingir um maior público de moradores e também turistas. Em Itatiaia já instalamos em alguns espaços públicos de grande visibilidade, bancos vermelhos para chamar a atenção para o tema, com frases como “Violência contra a Mulher é crime”, “Lutamos pelo feminicídio zero””, disse a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Cavallari.