Campanha alerta sobre os perigos do álcool no trânsito

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2020, 19:30 horas

Sul Fluminense- Uma campanha preventiva sobre os riscos de dirigir embriagado foi iniciada pela CCR NovaDutra, concessionária que administra a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na segunda-feira (10). A ação educativa tem a distribuição de folhetos da campanha: “Dirija com Responsa. Se beber, não dirija”, na programação da CCRFM 107,5, mensagens nos Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs) e a instalação de faixas educativas ao longo da rodovia.

Segundo o Gestor de Atendimento da CCR NovaDutra, Virgílio Leocádio, é importante reforçar a conscientização dos riscos da mistura bebida e direção neste período que antecede as comemorações do Carnaval.

– O Carnaval é um momento em que as pessoas querem diversão e acabam se esquecendo de cuidados básicos de segurança rodoviária. Dirigir sob o efeito de bebida alcoólica coloca não apenas o motorista em risco, mas também a vida de familiares e de outros usuários – ressaltou Virgílio.

A médica Cacilda Couto explicou os efeitos e como o álcool age no organismo do motorista. De acordo com ela, o álcool provoca danos imediatos, mas também a médio e a longo prazo.

– O corpo tem dificuldades para eliminar o álcool, podendo levar de 12h a 24h. Entre os danos provocados está a diminuição da capacidade de concentração e raciocínio, reflexo e a força muscular – disse a médica da CCR NovaDutra.

Ainda, segundo Cacilda, além de afetar o sistema nervoso e motor, o álcool prejudica a capacidade de decisão do motorista.

– Sob efeito de álcool o motorista tem a capacidade de percepção reduzida em vários sentidos. Na realidade, o álcool causa uma diminuição da capacidade neurológica, e, consequentemente dos órgãos de sentido. Diminui a visão periférica, a percepção de movimentos laterais, a visão de obstáculos. O mais importante é se beber, não dirija – acrescentou Cacilda.