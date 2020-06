Campanha comemora Dia Mundial do Meio Ambiente em Pinheiral

Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 09:23 horas

Pinheiral – Junho será marcado por uma campanha de preservação do meio ambiente. A iniciativa da prefeitura objetiva chamar atenção para o tema. A abertura do evento acontece nesta sexta-feira, 5, Dia Mundial do Meio Ambiente. No decorrer do mês serão publicados vídeos informativos sobre o meio ambiente, produzido pelo projeto Roda Ecológica, do Centro de Referência em Educação Ambiental. A proposta é levar a população a refletir sobre questões ambientais de maneira local e global, levando informações sobre a temática de forma lúdica e prática com cursos e palestras ministrados nas escolas e outras instituições do município.

De acordo com a assessora de Educação Ambiental, Natália Nolasco Rios, a iniciativa tem como objetivo sensibilizar a população quanto à preservação do meio ambiente e aos impactos da interferência humana no equilíbrio da biodiversidade do planeta, além ainda de abordar e tratar sobre os efeitos da pandemia do novo Covid-19 no meio ambiente.

“Os vídeos falarão sobre os impactos positivos e negativos do isolamento social para o Meio Ambiente, bem como, a relação das ações do homem na natureza e com as pandemias. No mês que comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente queremos convidar o cidadão para refletir sobre essas questões em um momento tão delicado e importante”, afirmou.