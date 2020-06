Campanha de prevenção às drogas é promovida no abrigo temporário de Barra Mansa

Matéria publicada em 23 de junho de 2020, 16:08 horas

Barra Mansa- Os moradores do Abrigo Temporário, instalado no Centro de Lazer Feliz da Vida, no bairro Santa Rosa receberam nesta terça-feira, dia 23, ações da Semana Municipal de Prevenção às Drogas, através da Coordenadoria Municipal de Políticas Sobre Drogas (Compod).

Os moradores em situação de rua assistidos pelo abrigo participaram de uma conversa sobre os riscos de recaídas que se elevam em meio a este período de quarentena social. A gerente de Proteção Especial e responsável pela manutenção do abrigo, Edilene Moreira, pontuou algumas das atividades desenvolvidas.

– O abrigo, a princípio, era de confinamento, mas no decorrer dos trabalhos, tivemos o apoio da Compod e do Espaço Reviver, com atendimentos psiquiátricos e consultório na rua que realiza o suporte clínico aos abrigados. Fazemos palestras, oficinas de geração de renda, tudo isso com a intenção conscientizar essas pessoas sobre o malefícios do uso abusivo de álcool e outras drogas. Buscamos tirar o foco deles das ruas e levá-los para outras vertentes – frisou Edilene.

O coordenador da Compod, César Thomé, destacou a importância da conscientização dos abrigados.

– A ansiedade e o isolamento podem contribuir para a vontade de retomar o vício. Tenho notado casos de pessoas que pararam de usar drogas e voltaram na quarentena. Muitos ficam inibidos e com vergonha de conversar. Atuamos nesse bloqueio das pessoas e procuramos ouvi-las, porque é importante escutar – ressaltou Thomé.

O munícipe atendido no abrigo, Leandro Fernandes, relatou como o trabalho da equipe o auxiliou na mudança de hábitos.

– Estou há três meses no abrigo e tem me ajudado muito. Minha dependência maior é o álcool, mas aqui tenho participado de atividades físicas, oficina de pães, plantio de mudas e isso melhorou bastante meu controle – informou.

Serviço

O abrigo é voltado para moradores que se encontravam em situação de rua. No local, eles recebem três refeições diárias, participam de oficinas profissionalizantes e são incentivados a prática manuais como plantio de mudas.

Quem precisar de ajuda, pode acionar os seguintes canais, de segunda a sexta-feira, de 8h às 17h: Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil (Capsi) pelo telefone: (24) 3323-6077 e o Espaço Reviver, pelo número: (24) 3323-5005.