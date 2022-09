Campanha de vacinação em Valença faz alerta a população

Matéria publicada em 19 de setembro de 2022, 17:52 horas

Valença- A Prefeitura de Valença, através da Secretaria Municipal de Saúde convoca toda a população para Campanha de Multivacinação no município.

De acordo com a secretaria de saúde, as vacinas estão disponíveis na Central de Imunização, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30 (não fechando para almoço), no endereço é Praça Balbina Fonseca, nº162, Centro.

Mais informações através do telefone: (24) 2458-4796.

A prefeitura recomenda que a população não deixe as doenças erradicadas voltarem! Vacine-se!