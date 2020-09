Campanha ‘Descarte de Lixo Eletrônico’ começa dia 22 em seis unidades escolares de Barra Mansa

Matéria publicada em 4 de setembro de 2020, 16:12 horas

Barra Mansa– A terceira edição da campanha de Descarte de Lixo Eletrônico Solidário, está prevista para o dia 17 de outubro, na Praça da Matriz, no Centro de Barra Mansa. Para garantir maior adesão e participação da população, ficou definido que seis escolas da rede municipal, também serão pontos de coleta do material, as terças e quintas-feiras, a partir do dia 22 deste mês.

Para garantir a segurança dos participantes da campanha, a ação na Praça da Matriz acontecerá em sistema de drive-thru, das 08h às 17h. A Guarda Municipal estará no local auxiliando no desvio do trânsito. Quatro escolas dos distritos de Barra Mansa, uma na Vista Alegre, Vila Nova e na Subprefeitura da Região Leste, também serão pontos de coleta.

O material recolhido será vendido e o recurso arrecadado será destinado a Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis de Barra Mansa (Coopcat) e a Apae do município. Representando o Rotary Club Barra Mansa Alvorada, participou o diretor de projetos especiais, Mário Lúcio de Souza.

– Devido à pandemia da Covid-19, tivemos que repensar como fazer essa campanha de forma segura e participativa. Nas outras edições, nas quais também participaram os três Rotarys de Barra Mansa, tivemos uma boa adesão da população e de e de patrocinadores, acreditamos que, nesse esquema drive-thru, manteremos os bons índices de descarte – disse o diretor.

O coordenador da Coleta Seletiva do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae), Sérgio Antônio da Silva, falou sobre a importância da iniciativa.

– Desde quando inserimos essa campanha em nosso cronograma de ação percebemos que muitas pessoas precisam desta iniciativa. Lembrando que o descarte incorreto deste material é extremamente prejudicial ao meio ambiente. Além disto, conseguiremos reverter o valor do material arrecadado em recursos que irão ajudar as entidades sociais do município em manter seus projetos – concluiu.