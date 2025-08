Campanha do Agosto Dourado fortalece amamentação infantil em Angra

Angra dos Reis – A Secretaria de Saúde de Angra dos Reis inicia, a partir da próxima terça-feira (12), a programação do Agosto Dourado, mês dedicado à conscientização sobre a importância do aleitamento materno. As ações serão realizadas nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs), com foco em gestantes e lactantes para promover informação e acolhimento a fim de fortalecer a amamentação no município.

Durante todo o mês, as unidades de Saúde da Família vão promover rodas de conversa e grupos educativos. Os encontros abordarão o tema da campanha mundial de 2025: “Priorize a Amamentação: Construindo sistemas de apoio sustentáveis”, com o objetivo de estimular a amamentação exclusiva até os seis meses de vida, sendo complementada até os 2 anos ou mais, ajudando a criar um ambiente de apoio contínuo à mulher durante esse processo.

Nas rodas de conversa, também serão discutidos temas como os desafios enfrentados no início da amamentação, a importância da rede familiar, orientações práticas sobre a pega correta e cuidados com o bebê, além dos direitos garantidos às mães lactantes. As atividades serão conduzidas por profissionais da rede municipal de saúde.

A campanha Agosto Dourado utiliza a cor dourada para simbolizar o “padrão ouro” da alimentação infantil. O aleitamento materno é reconhecido por sua eficácia na prevenção de doenças, fortalecimento do sistema imunológico e promoção do vínculo entre mãe e bebê.

Ações Agosto Dourado (1º distrito):

Morro da Glória 1/Peres: 12/08

Morro da Cruz: 13/08

Morro da Carioca: 14/08

Sapinhatuba 1: 20/08

Clínica da Família do Centro: 20/08

Marinas: 21/08

Praia do Anil: 21/08

Balneário: 26/08

Agosto Dourado (2º distrito)

Gamboa: 12/08

Banqueta: 13/08

Japuíba 1: 13/08

Japuíba 2: 13/08

Belém: 14/08

Nova Angra 1: 19/08

Encruzo: 19/08

Vale da Banqueta: 20/08

Serra D’Água: 20/08

Pontal: 27/08

Japuíba 3: 27/08

Areal/Campo Belo 2: 27/08 (à tarde)

Clínica da Família do Campo Belo: 27/08

Nova Angra 2: 28/08

Agosto Dourado (3º distrito)

Caputera: 13/08

Cantagalo: 18/08

Portogalo: 21/08

Petrobrás: 26/08

Camorim Grande: 27/08

Monsuaba: 27/08

Clínica da Família Jacuecanga: 27/08

Camorim Pequeno: 28/08

Agosto Dourado (4º distrito)

Clínica da Família do Parque Mambucaba: 12/08

Aldeia Indígena: 19/08

Clínica da Família do Frade: 20/08

Bracuhy: 20/08

Vila Histórica: 27/08

Frade Constância: 27/08

Agosto Dourado (5º distrito)

Proveta: 14/08

Marítima: 14/08

Enseada das Estrelas: 19/08

Araçatiba: 25/08

Abraão: 27/08