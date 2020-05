Campanha do GAPC troca um pacote de fraldas geriátricas por três máscaras de tecido

Matéria publicada em 11 de Maio de 2020, 14:39 horas

Entidade precisa das doações de fraldas e promove a campanha de troca na sua sede social, no bairro Jardim Amália I

Volta Redonda– O GAPC (Grupo de Apoio a Pessoas com Câncer) de Volta Redonda está precisando de doações de fraldas geriátricas tamanhos (M, G ou XG). A entidade lançou a campanha de troca de um pacote de fraldas geriátricas por três máscaras de tecido ou TNT. Interessados em ajudar podem fazer a troca na sede do GAPC, no bairro Jardim Amália I. A entidade apesar das dificuldades em decorrência das medidas de isolamento social devido à pandemia do novo coronavírus está se mantendo em atividade, mas de forma limitada.

De acordo com a relações pública, Lídia do Livramento Andrade, a entidade está atendendo somente a entrega de doações de medicamentos, suplementos, fraldas e fazendo alguns atendimentos de fisioterapia mais urgentes, já os atendimentos com nutricionista estão sendo feitos por telefone, e novos cadastros via WhatsApp.

– Não paramos, só não estamos atendendo com os grupos e terapias como reiki, acupuntura, entre outros. Estamos nos mantendo com algumas doações de cestas básicas, graças a Deus, mas a nossa maior demanda aqui é de fraldas geriátricas e suplementos, mas estamos conseguimos algumas parcerias e lançando algumas campanhas. No mês passado levamos um baita susto, mas agora estamos mais confiantes – destacou.

Segundo Lídia, a arrecadação não voltou ao normal, porém o GAPC tomou algumas atitudes que vai ajudar a manter a unidade de Volta Redonda até a pandemia acabar. E entre as campanhas desenvolvidas está uma parceria com uma empresa de higienização de carros, onde oferece na compra de um cupom de R$ 65 um desconto de R$ 130 em serviços.

– E a cada cupom vendido pela empresa, uma fralda geriátrica é doada para a entidade – disse Lídia.

Serviço

A sede social do GAPC fica localizada na Rua Manoel dos Santos Gonçalves 130, no bairro Jardim Amália I. Contatos pelos telefones: (24) 99872-7784 ou 3343-2014 .