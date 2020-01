Campanha ‘Janeiro Branco’ é encerrada em Barra Mansa

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2020, 16:23 horas

Barra Mansa- As ações de conscientização sobre saúde mental foram encerradas na manhã desta quinta-feira (30), na Praça da Igreja Matriz de São Sebastião, no Centro. Com o tema: “Cuidar da Saúde Mental Não Tem Preço”, as atividades fizeram parte da campanha ‘Janeiro Branco’, através do Programa de Saúde Mental de Barra Mansa e o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).

Estiveram presentes as instituições que são ligadas ao Programa de Saúde Mental de Barra Mansa, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e o Espaço Reviver e também o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). A coordenadora do Núcleo, Maiara Maia, exemplificou a ação realizada junto à população.

– Este momento aqui na praça é um encerramento do Janeiro Branco. Estamos tentando conscientizar as pessoas a priorizarem a saúde mental. Muitas priorizam os bens materiais e esquecem o emocional – concluiu Maiara.

A assistente social da Santa Casa, Sabrina Gabriella Paulino, destacou a parceria da Santa Casa de Misericórdia com o governo municipal na realização da campanha.

– A ação da prefeitura com a Santa Casa teve um resultado muito positivo. Poucas pessoas têm conhecimento da questão ou se interessam em saber o que é o Janeiro Branco. Nessa campanha conseguimos fazer os usuários refletirem de como é importante cuidarem da saúde mental, pensarem sobre suas vidas e seus relacionamentos – pontuou Sabrina.

O paciente assistido pelo programa, Ademar dos Santos, ressaltou o desenvolvimento que adquire com o trabalho proporcionado pelas entidades de saúde.

– No tratamento tomo remédios, faço a terapia ocupacional e aprendo coisas nas oficinas, como desenhar e cozinhar – destacou.