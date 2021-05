Matéria publicada em 8 de maio de 2021, 09:13 horas

Barra Mansa – A Guarda Municipal de Barra Mansa iniciou a campanha Maio Amarelo para conscientizar a população do município a respeito da segurança no trânsito. A equipe do Programa de Educação no Trânsito (PET) esteve na Praça das Nações Unidas, orientando motoristas e pedestres. Devido à pandemia da Covid-19, as ações serão diferentes este ano e vão conscientizar através de uma propaganda visual, com utilização de cartazes.

O município realiza o projeto Maio Amarelo há cinco anos e os índices mostram a redução no número de acidentes. As ações irão acontecer em pontos estratégicos de diversos bairros, entre eles Ano Bom, Vila Nova, Centro e Boa Sorte.

O coordenador do Programa de Educação no Trânsito, inspetor Silva, falou sobre as ações.

– A gente procura chamar a atenção da sociedade, mostrando que o trânsito hoje faz parte da nossa vida, do cotidiano e que devemos nos atentar para os altos índices de acidentes. As campanhas propõem a diminuição desses acidentes. Esse ano o tema é Responsabilidade e Respeito – declarou.

O Inspetor concluiu, explicando como funcionarão as ações de conscientização no trânsito nos próximos dias.

– Chamamos empresas de ônibus para entrarem nessa conosco, utilizando uma frase de conscientização sobre Maio Amarelo no letreiro dos ônibus. Além disso, vamos visitar escolas com o Projeto Sala de Trânsito, com o intuito de trabalhar essas informações com as crianças também – afirmou.

Letreiro de conscientização

Nos próximos dias 10 e 11 de maio haverá o lançamento do letreiro de conscientização nos ônibus. No dia 12, inicia o Projeto Sala de Trânsito na Escola Municipal Bartolomeu Anacleto, no Distrito de Floriano. Já no dia 13, será a continuação deste projeto na Escola Municipal Julio Branco, no bairro Km 4, além das ações contínuas no decorrer de todo o mês de maio.