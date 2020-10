Campanha Nacional de Multivacinação segue em todos os postos de saúde de Itatiaia

Matéria publicada em 8 de outubro de 2020, 09:42 horas

Crianças de 1 ano a menores de 5 anos devem vacinar contra a poliomielite

Itatiaia- A prefeitura de Itatiaia está levando a sério a Campanha Nacional de Multivacinação, que segue acontecendo, em todos os postos de saúde do município.

Segundo o setor de Imunização, da Secretaria de Saúde, até o dia 30 de outubro, pais e responsáveis devem levar crianças de 01 ano a 04 anos 11 meses e 29 dias para receberem uma dose da vacina contra a Poliomielite.

A vacina para poliomielite é voltada para as crianças de 1 ano a menores de cinco anos, mesmo que a caderneta esteja em dia.

Segundo o setor de Imunização, a campanha está sendo realizada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Durante todo o mês, crianças e adolescentes na faixa etária de dois meses a 15 anos também devem ir aos postos com os responsáveis para atualizar os cartões de vacinação.

A prefeitura alerta que o Dia D da Campanha será realizado neste sábado (17), também em todas as unidades básicas de saúde, no horário das 8h às 17h. Lembrando que para serem imunizados, moradores e responsáveis devem ter em mãos o cartão do SUS e a caderneta de vacina.

Em relação a imunização contra o sarampo, a secretaria de saúde esclarece que os adultos de 20 a 49 anos que ainda não vacinaram contra o sarampo também devem comparecer às unidades de saúde para serem imunizados.