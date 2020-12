Campanha solidária em prol dos animais decora árvore de Natal em shopping

Matéria publicada em 11 de dezembro de 2020, 15:18 horas

Volta Redonda– Com o fim do ano se aproximando, as cores e luzes das árvores decoradas chamam a atenção. No Sider Shopping, em Volta Redonda, os enfeites das árvores de Natal carregam o pedido de solidariedade. Uma delas está destinada para os animais do abrigo SPA- Sociedade Protetora dos Animais de Volta Redonda.

Depois de apoiar causas com crianças carentes chegou a vez de apoiar a causa pet. Na árvore de Natal do Sider, há fotos de cães e gatos, todos do abrigo SPA que estão disponíveis para adoção. Mas a campanha do Sider é para arrecadar produtos que os bichinhos estão precisando enquanto estão temporariamente no abrigo. A SPA atua em VR há mais de 20 anos, estão no momento com aproximadamente 70 cães e 50 gatos.

Para Vanessa Mara Machado, diretora comercial da ONG, participar da árvore de Natal pet nesse momento foi um convite muito importante.

– Devido à pandemia, diminuíram muito as doações tanto em dinheiro quanto de rações. Temos um gasto com ração, de 35 kg por dia variando muito o valor, pois para cada idade e necessidade dos animais é um tipo de ração. Em nossa árvore no Sider Shopping estamos pedindo alguns itens que necessitamos muito em nossa ONG e estamos contando com o apoio dos clientes e colaboradores do Sider. Ficamos muito felizes com mais esse convite do shopping e acredito que é mais uma oportunidade de visibilidade aos animais que estão no abrigo esperando um apadrinhamento ou até mesmo uma adoção definitiva! – explicou Vanessa.

É muito fácil apadrinhar um cãozinho ou um gatinho, basta ir até a árvore de Natal no segundo piso do Sider Shopping, escolher um bichinho, pegar a fotinho dele na árvore e depois levar até o espaço família localizado no térreo e dar o seu nome dizendo que aquele animal está apadrinhado por você. Fácil, né?

Vanessa Mara Machado, explicou ainda que, é bem complexo o valor de gasto mensal por cada animal na Ong, porque depende da situação em que ele chega ao abrigo.

– Tem animais que resgatamos que foi atropelado e o gasto por conta de cirurgia pode chegar a quase R$3 mil. Os cães com leishmaniose custam em torno de R$ 1.800,00 mensal por conta de remédio, além do protocolo de vacinas que são várias ao ano. Os itens pedidos na árvore solidária serão para manutenção desses cães pois a necessidade de vermifugação e administração de remédio contra pulgas e carrapatos é de 60 em 60 dias. A Ong possui uma conta para doação em espécie para quem puder e deseja ajudar: Banco Bradesco (Ag:2806-1 C/C 2317-5), CNPJ: 03.024.930/0001-73, Razão Social: Sociedade Protetora dos Animais-VR e também aceitamos doações de ração, produtos de limpeza para higienização dos canis e gatis – contou a diretora comercial da Ong.

Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, afirma que enquanto os animais não são adotados a Ong precisa muito do apoio da população. “Desejamos que muitos gatinhos e cãezinhos tenham um Natal e uma vida muito mais feliz e estamos na torcida deles ganharem um grande presente nesse Natal que é ter uma família!”, disse ela.

Serviço

ONG SPA- Sociedade Protetora dos Animais-VR

Árvore de Natal Solidária

2ºPiso Sider Shopping

Telefone da ONG SPA: (24) 99985-7023

CNPJ: 03.024.930/0001-73

Banco Bradesco (Ag:2806-1 C/C 2317-5)