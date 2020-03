Campanhas de doação de sangue estão suspensas no Hemonúcleo de Barra Mansa

Matéria publicada em 16 de março de 2020, 11:32 horas

Barra Mansa – As campanhas de doações de sangue foram suspensas no Hemonúcleo de Barra Mansa. A medida foi anunciada na manhã desta segunda-feira (16) e foi tomada para evitar aglomeração como forma de prevenção contra o coronavírus. A unidade segue em funcionamento, com as seguintes adaptações:

– A equipe técnica do Hemonúcleo está atenta para a manutenção do local de triagem, coleta e lanche devidamente higienizado;

– Foi disponibilizado álcool gel, água e sabão na recepção do local e todo o trajeto dos candidatos a doação;

– Os candidatos a doação estão sendo orientados a manter distância mínima de outras pessoas, de pelo menos um metro, e a evitar apertos de mãos e abraços;

– O ambiente, embora climatizado, está passando constantemente pelo processo de renovação do ar;

– Doadores de sangue que apresentam quadro viral ou gripal só podem doar sangue sete dias após a sua completa recuperação de saúde;

– Pessoas que tenham se deslocado ou que sejam procedentes de regiões com casos confirmados de infecções pelo vírus estão inaptos a doação pelo período de 30 dias após a sua recuperação. O mesmo procedimento vale para quem manteve contato, nos últimos 30 dias, com pacientes com diagnostico clínico e/ou laboratorial ou infecção pelo Covid-19;

– Doadores que tiveram diagnóstico positivo para doença estão inaptos apara a doação de sangue por 90 dias após a sua plena recuperação;

– O Hemonúcleo também está orientando que caso surjam sintomas de corona vírus após a doação, que a unidade seja comunicada através do telefone (24) 3323-1918;

É importante lembrar que não foi evidenciado até o momento, risco de transmissão de corona vírus através de doação e transfusão de sangue.