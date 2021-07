Matéria publicada em 9 de julho de 2021, 13:07 horas

Barra Mansa – A prefeitura de Barra Mansa, por meio da Secretaria de Planejamento Urbano, inaugurou, na noite desta quinta-feira, 08, um campo sintético no bairro Siderlândia. A implantação do campo, que é uma reivindicação antiga da comunidade, foi realizada na Estrada José Gonçalves Rebollas, por meio de um convênio com o Ministério da Cidadania, viabilizado através da uma emenda parlamentar de R$ 250 mil do ex-deputado federal Deley de Oliveira.

A obra foi executada pelo município, que acrescentou R$ 78 mil de recursos próprios para preparar uma estrutura com grama sintética, alambrados, postes de iluminação, refletores e área de convivência com o objetivo de incentivar o esporte e o lazer para os moradores da localidade, em especial as crianças.

O prefeito Rodrigo Drable realizou a inauguração e fez um discurso emocionado sobre a conquista. “Isso tudo foi possível graças a pessoas que sonharam, trabalharam e permitiram que isso acontecesse. Todo nosso esforço só vale por um motivo, tudo o que nós fazemos vale porque nós acreditamos no futuro e o futuro está nas mãos dessas crianças, que são o nosso objetivo de vida”, revelou, acrescentando que a preservação da localidade é uma responsabilidade de todos.

Estiveram presentes no evento a vice-prefeita Fátima Lima, o deputado estadual Marcelo Cabeleireiro, os ex-deputados Deley de Oliveira e Ademir Melo, secretários e vereadores do município, representantes de associações de moradores e a comunidade.