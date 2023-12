Cantata de Natal do Colégio N. S. do Amparo celebra 800 anos do primeiro presépio

Barra Mansa – A quadra do Colégio Nossa Senhora do Amparo recebeu uma grande cantata de Natal com a presença de alunos, pais, familiares e comunidade. O evento reuniu cerca de 300 pessoas que se emocionaram com a homenagem dos alunos ao aniversário de 800 anos do primeiro presépio, criado por São Francisco de Assis, na Itália. A cantata aconteceu na noite de quinta-feira (7).

Regidos pela professora de música do colégio, Gisele Carvalho, os alunos do Ensino Fundamental 1 (2º ao 5º ano) comoveram o público, cantando músicas natalinas e cristãs. No palco da quadra, alunos do 7º ano, dirigidos pelo professor de teatro Marcelo Soares, apresentaram uma encenação do presépio recordando o nascimento de Jesus.

“Ver as famílias reunidas novamente para celebrar o nascimento de Jesus e recordar o amor de Deus por nós foi um alento para nossos corações. Os alunos cantaram com coração e alma cheios de alegria e emocionaram a todos”, contou Irmã Maria Cleidimária Pinheiro, diretora do Colégio Nossa Senhora do Amparo.

História do presépio

O presépio é uma das mais antigas tradições natalinas e reencena o nascimento de Jesus. O primeiro presépio foi criado por São Francisco de Assis, frade católico que viveu nos séculos XII e XIII.

Em 1223, durante uma viagem a Greccio, na Itália, ele estava explicando para os camponeses a história do nascimento de Jesus. Como os seus ouvintes estavam tendo dificuldades de vislumbrar a cena, São Francisco de Assis decidiu montar um pequeno presépio para reproduzir o acontecimento.

Esse presépio foi construído pelo frade no interior de uma gruta, estabelecendo-se como uma tradição da Igreja Católica.