Caravana de Natal da Coca-Cola vai passar por Volta Redonda neste sábado (2)

Volta Redonda recebe neste sábado (2) a Caravana Iluminada da Coca-Cola Femsa Brasil. A tradicional ação da companhia para a época natalina chega ao município às 20h pelo Shopping Park Sul (Rodovia dos Metalúrgicos); Rua José de Calazans, no São Geraldo, passa pela Avenida Amaral Peixoto (Centro), segue pelo Aterrado, Retiro, Vila Mury (Beira-Rio), Vila Santa Cecília e Conforto. A previsão é de que a caravana faça todo o percurso em duas horas.

O espetáculo itinerante acontece em cinco caminhões representando mensagens do Natal, ambientes instagramáveis, ilusionismo, dois espaços de cenografia – sendo um deles a casa do Papai e da Mamãe Noel – e ativações com inteligência artificial.

A caravana vem com o tema “Desperte o Papai Noel que há em você”, escolhido pela companhia para transmitir a mensagem de que todos têm o poder de resgatar e fortalecer a magia do Natal. “A Caravana Iluminada é uma ação muito representativa. Por meio dela conseguimos estar próximos das pessoas nas diversas localidades em que atuamos. Dessa forma, a mensagem de positividade e espírito natalino se fortalece cada vez mais”, disse Luciano Sá, gerente de Experience & Prestige Accounts da Coca-Cola Femsa Brasil.

“A Caravana de Natal da Coca-Cola vem abrir e agregar à programação que estamos preparando para um grande dezembro cultural. Serão diversas atividades realizadas com recursos próprios do município e através de parcerias para proporcionar cultura e lazer para nossa população de forma gratuita para celebrar o Natal e o fim do ano”, disse o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza.