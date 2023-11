Caravana do Exame realiza mais de 200 exames gratuitos

Angra dos Reis – A Caravana do Exame, iniciativa da Prefeitura de Angra dos Reis, por meio da Secretaria de Saúde, realizou mais de 200 exames gratuitos somente neste fim de semana no município. A estrutura itinerante esteve presente no Cais de Santa Luzia, no Centro, no sábado (25), e em frente ao Hospital Municipal da Japuíba no domingo (26), oferecendo exames de ultrassonografia, mamografia e doppler vascular para pacientes que aguardavam na fila de espera do município.

O projeto continuará sua ação na Japuíba até terça-feira (28) e, em seguida, se deslocará para o Parque Mambucaba, onde permanecerá de quarta-feira (29) a quinta-feira (30). Nas últimas terça-feira (21) e quarta-feira (22), a unidade móvel esteve na Jacuecanga, próxima ao GDV. A expectativa da Secretaria de Saúde é realizar mais de 2 mil exames gratuitos até o dia 30.

– Em virtude da pandemia, muitos exames encontram-se em uma fila de espera que precisa ser reduzida em Angra dos Reis. Hoje, a Secretaria de Saúde está lançando um projeto que disponibilizará 2 mil exames para a população local. Além disso, com a realização de mutirões, como os de vasectomia e ressonância, a Prefeitura de Angra dos Reis está proporcionando serviços de saúde de qualidade, cada vez mais acessíveis à comunidade – explicou o secretário de Saúde, Glauco Fonseca, destacando a importância do projeto.

A Caravana do Exame atende pacientes que já estão na fila de espera municipal, eliminando a necessidade de os pacientes agendarem a consulta. Os pacientes foram previamente informados sobre o atendimento.

– Fui informada pela equipe da Secretaria de Saúde durante a semana para comparecer à caravana hoje. Estou muito feliz com a oportunidade de realizar o exame. Para mim, é muito importante fazer esse tipo de exame, porque os resultados podem diagnosticar problemas de saúde ainda no início. Essa iniciativa pode salvar muitas vidas – comentou a manicure Maria Socorro da Silva, de 51 anos, moradora da Nova Angra, expressando sua satisfação com a iniciativa.

Como parte do compromisso em assegurar que os cidadãos estejam plenamente informados e preparados para os procedimentos médicos, a equipe da Secretaria de Saúde entra em contato diretamente com os pacientes, fornecendo todas as informações essenciais.

– Ressaltamos a importância de todos os pacientes levarem a referência no dia do exame. Em caso de dúvidas, os moradores podem procurar a unidade de saúde mais próxima – complementou o secretário de Saúde.

CRONOGRAMA CARAVANA DO EXAME

Japuíba (Rua Japoranga, próximo ao HMJ) – dias 27 e 28 de novembro

Parque Mambucaba (Avenida Francisco Magalhães de Castro, em frente à Clínica da Família) – dias 29 e 30 de novembro