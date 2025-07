Caravana leva serviços sociais ao distrito de Amparo em Barra Mansa

Barra Mansa – A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Barra Mansa levou diversos serviços assistenciais ao distrito de Amparo, nesta sexta-feira (25). A Caravana da SMASDH contou com a participação das pastas de Habitação, Desenvolvimento Econômico e da Receita Federal. A ação aconteceu na quadra da Escola Municipal Jahyra Fonseca Drable.

Os moradores tiveram acesso a serviços como emissão de CPF, Sub-registro, CadÚnico, confecção de currículo e orientações sobre regularização fundiária, além de atendimentos do Centro de Atendimento Especializado à Mulher, Centro LGBTQIAPN+, Creas e Sala do Empreendedor.

A secretária de Assistência Social, Joseane Ricarte, destacou que esta foi a primeira edição da caravana, que irá percorrer outros bairros da cidade.

“Nossa intenção ao preparar este evento foi levar os serviços assistenciais às localidades mais distantes do centro da cidade, estar presente na vida de quem mais precisa. Esta foi a primeira edição da caravana e, em breve, vamos divulgar as próximas localidades. É uma oportunidade para que as pessoas acessem nossos serviços de forma ágil e tranquila”, afirmou Joseane.

A secretária de Habitação, Fátima Lima, também esteve presente, representando a Prefeitura.

“Estamos com um trabalho aqui no distrito, em parceria com o Iterj. Pudemos orientar os moradores sobre a regularização fundiária. É uma orientação do prefeito Furlani essa proximidade com os munícipes. Esta experiência em Amparo é uma forma de colocar isso em prática e promover o desenvolvimento das famílias e das localidades”, completou Fátima.