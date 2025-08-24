segunda-feira, 25 agosto 2025
Carga especial permanece em Barra Mansa e retorno na Dutra é adiado para terça

Próxima parada operacional será no km 239, em Piraí

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – A Polícia Rodoviária Federal informou neste domingo (24) que a carga especial em deslocamento pela Via Dutra terá seu percurso retomado apenas na próxima terça-feira (26). Atualmente, o conjunto transportador, após problemas mecânicos, permanece estacionado no km 282, em Barra Mansa, sem prejudicar o tráfego regular da rodovia.

O plano de deslocamento prevê que a carga saia de Barra Mansa  e siga até o km 239, em Piraí, onde realizará nova parada operacional.

Equipes de operações da concessionária RioSP, o Centro de Controle Operacional (CCO), a PRF e a equipe técnica do transportador acompanham todo o trajeto para garantir a segurança viária e o bom andamento da operação.

As datas e horários podem sofrer alterações de acordo com as condições operacionais, técnicas e meteorológicas. Motoristas que trafegarem pela rodovia nos dias de deslocamento devem respeitar limites de velocidade, distanciamento seguro e a sinalização implantada para a operação.

 

 

 

