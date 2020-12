Carreta que transportava bebidas tomba na BR-393 em Barra do Piraí

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 11:36 horas

Congestionamento de aproximadamente 3 km interfere trânsito na mesma rodovia, em Volta Redonda

Barra do Piraí – Uma carreta, que transportava carga de refrigerante e cerveja, tombou na altura do km 274, na BR-393, em Barra do Piraí, na manhã desta sexta-feira, dia 18.

De acordo com um agente da Polícia Rodoviária Federal, o acidente – que aconteceu próximo ao posto PRF de Dorândia – provocou um congestionamento de aproximadamente três km, atingindo Volta Redonda.

”O tombamento aconteceu próximo à nossa unidade. Há, pelo menos, 2 ou 3 km de congestionamento. O local é bem próximo de Volta Redonda, porque é quase que na divisa”, explicou. Não há informações sobre feridos ou saques.