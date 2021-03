Carro capota no Conforto em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de março de 2021, 11:27 horas

Volta Redonda –  Um acidente foi registrado na manhã desta quarta-feira, dia 31, na Rua Dois, próximo ao cruzamento com a Rua 219, no bairro Conforto, em Volta Redonda.

Segundo a Guarda Municipal, após o capotamento do veículo – um Fiat Uno, cinza – , a PM foi acionada para comparecer no local. As informações preliminares dão conta que há vítimas, porém não há detalhes sobre as circunstâncias do acidente e sobre quantas pessoas estavam no veículo.

A ocorrência segue em andamento.