Carro é encontrado em córrego no bairro Siderópolis em Volta Redonda

Matéria publicada em 31 de dezembro de 2020, 18:55 horas

Volta Redonda – Um carro foi encontrado num córrego na início da manhã desta quinta-feira (31), em Volta Redonda. Ele caiu no córrego que passa pela Rua 650, no bairro Siderópolis e segundo testemunhas, o motorista não ficou ferido.

Ainda segundo os populares, dois guinchos estiveram no local para fazer a retirada do veículo de passeio.

Uma moradora do bairro reclamou da situação do trecho que cerca o córrego. “Infelizmente o bairro está com muitas áreas críticas. Muitos buracos. E com a chuva então, piora mais ainda”, lamentou.

O Corpo de Bombeiros de Volta Redonda destacou que não recebeu ocorrência sobre este caso no bairro, e que provavelmente não tiveram feridos.