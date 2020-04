Carro fumacê é utilizado contra o Aedes aegypti em Barra Mansa

Matéria publicada em 27 de abril de 2020, 19:37 horas

Barra Mansa– A equipe da Coordenadoria da Vigilância em Saúde Ambiental utilizou o carro fumacê, nesta segunda-feira (27), para pulverizar o inseticida no Centro da cidade. De acordo com a prefeitura, atualmente, Barra Mansa tem cinco casos confirmados de dengue e um de Chikungunya.

O coordenador da Vigilância em Saúde Ambiental, Antônio Marcos Rodrigues, pontuou que os trabalhos acontecem nas localidades com maior índice da doença, sempre respeitando critérios técnicos.

– O inseticida que adquirimos junto ao governo estadual não é suficiente para abranger 100% do município. As equipes estão percorrendo lugares onde há um índice elevado de casos positivos – destacou.

Segundo a prefeitura, os bairros Vila Maria, Vista Alegre, Loteamento Aiuruoca, Loteamento Sofia, Boa Vista e Amparo já receberam o serviço. As equipes estão trabalhando de acordo com as determinações das autoridades de Saúde, com uso de máscara e higienização das mãos.