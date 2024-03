Cartão Educação representa Angra em Prêmio do Sebrae

Angra dos Reis – O Cartão Educação levou Angra dos Reis a disputar o 12º Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora na categoria Simplificação & Fomento ao Empreendedorismo, que avalia ações para facilitar o acesso e dar mais eficiência a serviços. A cerimônia de entrega foi na manhã desta quarta-feira (27), no Rio de Janeiro. A Prefeitura de Teresópolis venceu a categoria, com um projeto que simplifica a abertura de empresas na cidade.

– Parabenizo a Prefeitura de Teresópolis pelo prêmio e digo que, para Angra, foi uma honra ver o Cartão Educação reconhecido. O programa reflete o empenho da Prefeitura para dar autonomia aos estudantes, professores e pedagogos da rede pública municipal, e de estimular a economia local – disse o prefeito Fernando Jordão, que foi representado na entrega do prêmio pelo secretário municipal de Educação, Juventude e Inovação, Paulo Fortunato.

Em 2024, a Prefeitura de Angra investiu no Cartão Educação um total de R$ 30 milhões em recursos oriundos de receitas de impostos e transferência de impostos da educação. Todos os 25 mil alunos e 1.385 professores e pedagogos da rede municipal foram contemplados com cartões com créditos de R$ 180 a R$ 565 para comprar material escolar, uniforme e materiais para auxílio pedagógico.

O cartão pode ser usado em uma rede de mais de 130 comércios de Angra credenciados pela Prefeitura. Com isso, a administração municipal estimula a geração de emprego e renda, e dá mais autonomia à comunidade escolar.

TRANSFERÊNCIA DE RENDA – A iniciativa premiada pelo Sebrae é um mecanismo de transferência de renda direta da Prefeitura para a comunidade escolar e, consequentemente, para a economia local. O benefício é também uma importante ferramenta de desenvolvimento econômico de Angra, pois estimula a geração de emprego e renda, uma vez que o crédito do cartão só pode ser usado em uma rede de lojas credenciadas pela Prefeitura.

– Percebemos que o Cartão Educação reforça o sentimento de cidadania de todos os beneficiados, que têm autonomia para decidir onde comprar seus materiais de escolares, no caso dos alunos, e de trabalho, no caso dos professores e pedagogos. Com ele também reduzimos a evasão escolar, o que é fundamental dentro da estratégia da Prefeitura de valorizar a educação em Angra – explica o secretário Paulo Fortunato.

Cláudio Ferreti, secretário de Governo e Relações Institucionais, destaca o Cartão Educação como um programa público inovador e eficiente.

– Com o Cartão Educação, o recurso financeiro é investido no próprio município, ao contrário do que aconteceria se o dinheiro fosse destinado a uma licitação, que seria vencida por uma empresa que ficaria sozinha com os valores destinados à aquisição de materiais escolares e uniformes, por exemplo – diz Ferreti.

PRÊMIO SEBRAE – O Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora é um instrumento de reconhecimento, valorização e difusão de iniciativas inovadoras protagonizadas por governos municipais. Tem como objetivo melhorar o ambiente de negócios e fomentar o empreendedorismo e a inovação, reforçando o papel do Sebrae como parceiro dos municípios.