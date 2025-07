Casa Abrigo em Angra realiza festa junina para 46 acolhidos

Angra dos Reis – A Casa Abrigo da Criança e do Adolescente Roger Agnelli, localizada no bairro Areal, promoveu nesta quarta-feira (16) sua tradicional festa junina, organizada pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania. A celebração foi dedicada às 46 crianças e adolescentes acolhidos pela instituição, proporcionando momentos de alegria, afeto e integração.

O evento contou com comidas típicas, brincadeiras juninas, show de mágica, decoração temática e clima de inclusão. A música ficou por conta de Ronan Guimarães, que apresentou um repertório especial com clássicos da MPB.

Presente na celebração, a primeira-dama e secretária de Urbanização, Parques e Jardins, Beth Brito, destacou a importância de proporcionar momentos como esse para o fortalecimento emocional dos acolhidos.

“Quando a gente fala em política pública, precisa lembrar que ela também é feita de carinho, de escuta e de presença. Uma festa como essa tem um impacto que vai além da diversão. Reforça o pertencimento, o afeto e o cuidado que essas crianças merecem. É uma alegria enorme poder estar aqui com eles e sentir esse ambiente tão vivo e acolhedor”, afirmou Beth.

A Casa Abrigo é um serviço de acolhimento institucional voltado a crianças e adolescentes em situação de risco social ou com direitos violados.

A secretária de Desenvolvimento Social, Thaísa Bedê, reforçou que eventos como esse são parte essencial da atuação da pasta.

“Nosso compromisso com as crianças e adolescentes acolhidos vai muito além da proteção institucional. Eles precisam viver experiências que os façam se sentir vistos, valorizados, lembrados com amor. E a festa junina é isso: uma pausa na rotina para celebrar a vida, a infância e o direito de brincar. Ver a alegria nos olhos de cada um aqui é a maior recompensa que podemos ter”, declarou.