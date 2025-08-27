Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez

Resende – A Casa Claudionor Rosa, ponto de cultura e memória localizado no centro histórico de Resende, anuncia o início de um curso de xadrez gratuito para a comunidade. As aulas começam no próximo sábado (30), às 10h da manhã.

O xadrez, reconhecido mundialmente como um estimulante do raciocínio e da imaginação, será ministrado pelo enxadrista e jornalista Nides de Freitas. Instrutor credenciado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Freitas afirma que aprender a jogar xadrez é abrir a percepção para um novo jeito de olhar problemas e encontrar soluções.

“Este é um esporte, mas também é ciência e arte. É um amigo que pode nos acompanhar para todos os lugares do mundo”, diz.

O curso é gratuito e aberto a todos os interessados. Para mais informações e inscrições, os interessados devem enviar mensagem para o número 24 99938.9675.