quarta-feira, 27 agosto 2025
Fale conosco

Casa Claudionor Rosa oferece curso gratuito de xadrez

Aulas começam neste sábado (30), abertas a toda a comunidade

by alice couto

Resende – A Casa Claudionor Rosa, ponto de cultura e memória localizado no centro histórico de Resende, anuncia o início de um curso de xadrez gratuito para a comunidade. As aulas começam no próximo sábado (30), às 10h da manhã.

O xadrez, reconhecido mundialmente como um estimulante do raciocínio e da imaginação, será ministrado pelo enxadrista e jornalista Nides de Freitas. Instrutor credenciado pela Confederação Brasileira de Xadrez (CBX), Freitas afirma que aprender a jogar xadrez é abrir a percepção para um novo jeito de olhar problemas e encontrar soluções.

“Este é um esporte, mas também é ciência e arte. É um amigo que pode nos acompanhar para todos os lugares do mundo”, diz.

O curso é gratuito e aberto a todos os interessados. Para mais informações e inscrições, os interessados devem enviar mensagem para o número 24 99938.9675.

Você também pode gostar

UFF realiza IX Semana de Engenharia de Agronegócios...

Integração e oportunidades marcam a 6ª edição do...

PRF apreende motocicleta adulterada em Piraí

Barra Mansa promove Workshop “Vozes de Proteção”

Semop-VR prende motorista inabilitado flagrado em manobras perigosas

Barra Mansa recebe Eduardo Paes nesta sexta-feira (29)

BM organiza desfile cívico e primeira Expo Cristã...

Segurança Presente de Volta Redonda recebe reconhecimento estadual

Evento de negócios movimenta 250 participantes em Volta...

VR: alerta para golpe de cobrança indevida para...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996