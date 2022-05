Casa do Atleta é inaugurada em Vassouras

“A Casa do Atleta é mais um equipamento que disponibilizamos para os atletas vassourenses. Hoje, quase 80% da cidade conta com algum dos nossos programas e projetos oferecidos pela SMEL, incluindo distritos mais distantes. Também montamos uma equipe maravilhosa para atender os nossos atletas e a população em geral. Esse é nosso papel, nosso trabalho: promover saúde, lazer e o cuidado para todos”, finalizou o secretário de Esporte e Lazer de Vassouras.

O secretário de Esporte e Lazer, Luiz Mário, agradeceu o empenho de todos os colaboradores que trabalharam para a realização da Casa do Atleta e destacou a importância do investimento em esporte e saúde para garantir o rendimento e a performance de qualidade dos atletas vassourenses e para incentivar jovens e crianças que desejam ingressar no esporte profissional:

A vice-prefeita Rosi Silva ressaltou a importância dos investimentos em saúde e esporte e do olhar cuidadoso da gestão para todas as áreas:

“Este é um momento que, sem dúvidas, marca a história do Esporte de Vassouras e para nossos atletas que passam a contar com uma infraestrutura e equipes competentes para cuidar da sua saúde física e mental, gratuitamente”, destacou o prefeito Severino Dias

A Casa do Atleta funcionará de segunda à sexta-feira, das 9h às 17h, com especialistas em nutrição, enfermagem, fisioterapia e atendimento psicológico. A Secretaria de Esporte e Lazer divulgou que todos os atletas de alta performance do município podem buscar atendimento no espaço recém-criado. De acordo com a secretaria, no local será feita uma triagem e em seguida, o atleta será encaminhado para o atendimento especializado.

Vassouras – Nesta segunda-feira, (30), o prefeito Severino Dias, inaugurou a Casa do Atleta de Vassouras. Localizada na Rua Aldo Cavali n. 60, no Centro, o espaço irá oferecer atendimento em diversas áreas da saúde para os atletas do município.

Durante a cerimônia de inauguração, a maratonista Therezinha Hettenhausen, beneficiária do Bolsa Atleta, em um depoimento emocionado, explicou a importância do apoio aos atletas do município.

“Estou muito feliz e honrada em poder contar com o programa municipal Bolsa Atleta e agora com a casa do Atleta. No início da minha carreira não havia apoio algum, e hoje, a Prefeitura nos auxilia com o benefício e agora com atendimento em saúde. Me sinto muito realizada e tenho a certeza que a próxima geração de jovens atletas de vassouras vai passar por aqui e terá um atendimento e acolhimento nunca visto antes em Vassouras”.

A ex-atleta de futebol e hoje assessora da Secretaria de Esporte e Lazer, Mariana Cabral, também compartilhou sua experiência e dificuldades como atleta, sem o apoio que hoje é oferecido pela prefeitura da cidade.

“Fui jogadora de futebol por muitos anos e nunca vi uma estrutura como a que está sendo oferecida, hoje, pela Prefeitura de Vassouras, durante todo o tempo que joguei. Foram tempos bem difíceis, passei por muitas cirurgias e vi muitos desistirem dos seus sonhos, porque, sozinhos, era impossível seguir com os custos da construção de uma carreira profissional. Hoje, os atletas de Vassouras contam com esse apoio, com estrutura gratuita. Fico muito feliz e emocionada por fazer parte da equipe da SMEL, que, agora oferece todo esse apoio aos atletas vassourenses”.