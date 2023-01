Casa dos Universitários é inaugurada em Mambucaba - Diário do Vale

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2023, 15:56 horas

Espaço conta com o apoio da Prefeitura e ofertará serviços e atividades para a comunidade local

Angra dos Reis – Foi inaugurada na tarde dessa quinta-feira (26), no Parque Mambucaba, a Casa dos Universitários. O espaço, idealizado pela Associação Grêmio Universitário do Parque Mambucaba (AGUPM), tem o intuito de ofertar serviços e atividades nas áreas da saúde, educação, informática, esporte e cultura para a população local, com atendimentos oferecidos pelos próprios universitários.

A abertura do espaço foi apoiada pela Prefeitura de Angra, por meio de suas diversas secretarias.

– Nós da Prefeitura temos um imenso prazer em apoiar iniciativas como esta da sociedade civil organizada, que beneficia os moradores do bairro e os universitários do Parque Mambucaba e de seu entorno. Estamos trabalhando sempre de mãos dadas com a população para fazer uma Angra cada vez melhor – frisou Cláudio Ferreti.

Também durante o mês de janeiro, os universitários do bairro, e de seu entorno, foram contemplados com uma nova rota de ônibus no programa Transporte Social Universitário. A Rota 3 partirá do Campo da Gringa, no Parque Mambucaba, com destino às cidades de Barra Mansa e Volta Redonda e será exclusiva para moradores dos bairros Parque Mambucaba, Frade, Bracuí e Ariró.

O Transporte Social Universitário, coordenado pela Secretaria de Educação e Inovação e a Secretaria Executiva da Juventude, é destinado aos universitários que estudam fora do município, mas que não possuem condições financeiras para custear o transporte. O programa visa oferecer locomoção para estudantes matriculados em universidades públicas ou privadas e em instituições que oferecem cursos técnicos profissionalizantes, sediadas em até 200 km de Angra dos Reis.

– São 12 anos de associação e 12 anos desejando esse ônibus para o Parque Mambucaba. Estamos sem acreditar nesta conquista enorme que a Secretaria Executiva da Juventude nos proporcionou. É uma grande vitória, estamos muito felizes. Todo apoio da Prefeitura de Angra na Casa dos Universitários será muito bem-vindo – comentou Leidiane Dantas, 38 anos, psicóloga e idealizadora da AGUPM.

Após a inauguração do espaço, foram realizados atendimentos presenciais para cadastros para a nova rota do Transporte Social Universitário. As inscrições para o programa em 2023 vão até o dia 30 de janeiro, e também podem ser feitas pelo site da Prefeitura de Angra (www.angra.rj.gov.br).

– O Transporte Social Universitário agora contempla uma nova rota, saindo do Campo da Gringa, no Parque Mambucaba. Isso é uma vitória da comunidade, junto a outra vitória, que é a inauguração da Casa dos Universitários. A Prefeitura es aqui para somar esforços com essa associação tão importante que é a AGUPM – finalizou William Gama.