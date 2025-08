Casal do Rio é preso por furto e tentativa de suborno em VR

Volta Redonda – Uma ação integrada entre as forças de segurança prendeu um casal – uma mulher de 27 anos e um homem de 32 anos – suspeito de integrar uma quadrilha do Rio de Janeiro que praticava furtos a estabelecimentos comerciais em Volta Redonda. Eles foram detidos na noite de quinta-feira (31), na Vila Santa Cecília, próximo à Praça Brasil. A detenção aconteceu após agentes da Operação Segurança Presente encontrarem centenas de produtos furtados – a maioria peças de roupas – no carro em que eles estavam. A caminho da 93ª Delegacia de Polícia, a mulher teria oferecido R$ 10 mil aos agentes para que não fosse presa, caracterizando tentativa de suborno.

A abordagem ao casal aconteceu quando agentes do sistema de monitoramento por câmeras da cidade suspeitaram da atitude deles, que estavam em um VW Polo branco estacionado nas proximidades da Praça Brasil. Policiais da Operação Segurança Presente foram alertados e, chegando ao local, observaram uma mulher arrastando uma televisão ainda embalada, com uma etiqueta de uma loja de departamento próxima, em direção ao carro suspeito. Ela estava acompanhada por um homem.

Ao notar a aproximação dos policiais, a mulher se apressou e colocou a televisão no interior do Polo branco. Quando os agentes chegaram até o veículo, ela desceu do carro e tentou fugir, mas foi alcançada pela equipe. Simultaneamente, o condutor do veículo também foi abordado.

Durante a revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado com eles. No entanto, no interior do veículo foram encontradas uma grande quantidade de produtos ainda com etiquetas de duas lojas. Ao todo eram 177 peças íntimas femininas; 131 peças de roupas infantis; 30 calças legging; três calças jeans; um jogo de lençol e uma colcha; 11 barras de chocolate; quatro pacotes de doces e um de sabonetes; além de uma televisão Philco de 50 polegadas.

Após o flagrante, funcionários de uma loja de departamento confirmaram que alguns produtos haviam sido furtados do estabelecimento. Com a mulher, foram apreendidos um celular da marca iPhone, um cartão bancário e R$ 200 em espécie. Já com o homem, os agentes encontraram um celular Motorola.

Na delegacia, descobriu-se que ambos, naturais do Rio de Janeiro, já tinham anotações criminais por roubo e furto. A suspeita é que eles integrem uma quadrilha que furtava estabelecimentos comerciais e que os itens encontrados seriam revendidos.

Diante dos fatos, ambos os suspeitos foram autuados e presos em flagrante por furto qualificado e corrupção ativa – pela tentativa de suborno. Essa é a segunda prisão envolvendo integrantes de uma quadrilha oriunda do Rio de Janeiro que praticava furtos a estabelecimentos comerciais de Volta Redonda e região. Na última terça-feira (29), cinco pessoas foram presas suspeitas pelo mesmo crime.

“Mais uma vez, a ação integrada entre a Secretaria Municipal de Ordem Pública, e as polícias Civil e Militar, por meio da Operação Segurança Presente, foi fundamental para identificarmos e agirmos rapidamente diante de uma situação delituosa. Essa ação demonstra também a eficiência do nosso sistema de monitoramento por câmeras. Essa já é a segunda prisão, somente nesta semana, de suspeitos ligados a quadrilhas do Rio de Janeiro que praticava furtos a estabelecimentos comerciais da cidade. Vamos seguir firmes, com ações preventivas e integradas, para proteger a população de Volta Redonda”, celebrou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.