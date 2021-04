Casal fica ferido após capotar com carro em Paraíba do Sul

Matéria publicada em 19 de abril de 2021, 11:51 horas

Paraíba do Sul – Um homem, de 25 anos, e uma mulher, de 32, ficaram feridos após capotarem com o carro em que estavam, um corsa azul, no início da noite de domingo (18), na Estrada de Werneck, em Paraíba do Sul. Segundo PMs do 38º Batalhão, após o acidente, o casal foi encaminhado para o Hospital Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, com escoriações leves. Os agentes informaram que não houve registro de ocorrência por se tratar de auto lesão.

A PM informou que o veículo foi encontrado capotado ao lado da pista, em um barranco, e que o Corpo de Bombeiros foi o responsável pelo atendimento médico no local. Após dar entrada na unidade médica em Três Rios, o casal informou à PM que o condutor disse ter perdido o controle da direção e capotou ao lado da contramão da rodovia. O casal permanece em observação.