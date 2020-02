Casas ficam alagadas após chuva em Quatis

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2020, 12:03 horas

Quatis – A chuva desta segunda-feira, 3, também provocou estragos em Quatis. O distrito de Falcão foi o mais afetado. Com a elevação do nível das águas do córrego São Domingos, que subiu três metros, pelo menos cinco casas ficaram alagadas. Ruas, incluindo o trecho da Rodovia RJ 159 que passa pela área central do distrito, foram tomadas por lama, dificultando o acesso à igreja de São Sebastião, a Escola Municipal Carlos Campos de Faria, à unidade básica de saúde e ao antigo clube recreativo.

Houve também queda de barreiras em três pontos da mesma rodovia, na região de Falcão, um deles próximo à fonte de água natural do distrito (Biquinha). O deslizamento de um barranco nas proximidades fez com que a terra chegasse ao pátio da escola do distrito. No entanto, segundo a secretária municipal de Educação, professora Patrícia Vidal, este problema não prejudicou a retomada das aulas nesta terça-feira, 04.

Técnicos da Defesa Civil do Município avaliam a situação do pátio da escola. “A avaliação inicial da Defesa Civil é no sentido de que a intensidade da chuva tem sido maior que o volume esperado. Para agravar ainda mais os riscos de transtornos, o aspecto geográfico de Falcão, na avaliação de técnicos, pode aumentar os riscos de problemas, uma vez que o distrito é ladeado por morros. O fato é que a Prefeitura de Quatis se mantém presente na comunidade, estando próxima aos moradores para realizar o atendimento”, disse o prefeito Bruno de Souza (MDB).

Por determinação do prefeito, que acompanhou moradores do distrito, logo após as chuvas, pelo menos 15 operários, além de máquinas e caminhões de duas secretarias municipais (Obras, Urbanismo e Serviços Públicos, além da pasta de Desenvolvimento Rural) atuam no distrito. O trabalho de assistência aos moradores conta ainda com a atuação da região administrativa de Falcão, cujo administrador é Benedito Paulo Nunes Batista, o Dito do Ônibus.

A prefeitura destinou ainda um caminhão pipa para a localidade, que deverá auxiliar a limpeza das vias públicas e residências afetadas pelas chuvas. As chamadas de emergência, no caso de chuvas fortes e outros desastres naturais, podem ser feitas pela população em qualquer dia da semana, e a qualquer hora, pelo telefone 199 (ligação gratuita, de qualquer aparelho móvel ou fixo).

Deste outubro do ano passado, a Prefeitura de Quatis mantém em vigência o Plano Verão, que consiste numa série de medidas voltadas à prevenção e ao enfrentamento das consequências de prováveis chuvas fortes. O plano determina ações integradas entre as secretarias municipais e vigora até o começo de abril.