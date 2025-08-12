Castramóvel de Resende muda atendimento para Visconde de Mauá

Resende – A Prefeitura de Resende informa que uma das unidades do castramóvel municipal passará a atender em novo endereço. Desde a última segunda-feira (11), a equipe está em Visconde de Mauá, ao lado do Posto de Saúde, realizando triagem e marcação de cirurgias de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

Para agendar o procedimento, o tutor deve ter 18 anos ou mais e apresentar documento original com foto e comprovante de residência no momento da triagem. Podem ser castrados animais a partir de seis meses de idade, desde que estejam saudáveis. No castramóvel, não são realizadas cirurgias em cães braquicefálicos, como Pug, Shih Tzu e Bulldog, que têm focinho achatado.

“O castramóvel leva o serviço de castração diretamente aos bairros, facilitando o acesso da população. A castração é fundamental para a saúde e o bem-estar dos animais, além de ajudar no controle populacional e prevenção de doenças”, disse o secretário de Saúde, Dr. Ricardo Graciosa.

De acordo com o Hospital Veterinário, responsável pela gestão das unidades, somente em julho foram realizadas 341 castrações: 130 em Engenheiro Passos, 151 no Jardim Primavera e 60 no próprio hospital, que realiza procedimentos em cães braquicefálicos.

A outra unidade do castramóvel permanece no bairro Jardim Primavera, atendendo também cinco bairros próximos.