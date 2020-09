Cavalos na pista provocam acidente que resulta em morte de carnavalesco

Barra do Piraí – Um acidente provocou a morte do subtenente reformado da Polícia Militar, Paulo Moraes, mais conhecido como “Paulinho do Pandeiro”, na madrugada desta quinta-feira (17), em Barra do Piraí.

A vítima estava em um carro modelo Gol que atropelou dois cavalos na Avenida Prefeito Artur Costa, no bairro Muqueca. Paulinho não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada. Os animais também morreram. Paulinho era personagem tradicional do Carnaval de Barra do Piraí.