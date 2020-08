CCR Nova Dutra realiza serviços de recuperação de pavimento próximo a Piraí

Matéria publicada em 27 de agosto de 2020, 10:03 horas

Previsão é que serviço seja concluído no sábado

Piraí- Os motoristas que trafegarem pela Dutra próximo a Piraí devem ficar atentos, pois a concessionária CCR NovaDutra iniciou nesta semana um serviço de recuperação de pavimento no trecho entre os quilômetros 239 e 258 da pista sentido Rio de Janeiro, na região de Piraí, no Sul Fluminense (RJ). Os serviços ocorrem durante o dia, com início previsto para 7h e término às 18h, com interdição alternada de faixas da rodovia somente no trecho em obras.

De acordo com a concessionária, a previsão é que o serviço que se iniciou na segunda feira se estenda até o dia 29, no sábado.

Por isso, a Concessionária solicita aos motoristas que respeitem a sinalização especial e placas que foram instaladas. Em caso de chuva, os trabalhos podem ser adiados ou suspensos. Lembrando que os usuários da via Dutra também podem obter informações das condições de tráfego na rodovia sintonizando a CCRFM 107,5 NovaDutra.

Segundo a direção da CCR NovaDutra, com o objetivo de oferecer mais conforto e segurança aos usuários, periodicamente a concessionária está executando melhorias no pavimento ao longo dos 402 quilômetros da rodovia.