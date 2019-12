CCR NovaDutra registra mais de 2 mil atendimentos no Natal

Matéria publicada em 26 de dezembro de 2019, 11:47 horas

Volta Redonda – Durante operação especial do feriado prolongado de Natal na via Dutra, a CCR NovaDutra realizou 2.410 atendimentos entre zero hora de sexta-feira (20) e a meia-noite de quarta-feira (25). Do total de atendimentos registrados nos 402 quilômetros da rodovia, 50% (1.196 atendimentos) correspondem a pane mecânica do veículo.

Durante esse período foram registrados ainda Acidentes 176 acidentes sendo 82 feridos e uma morte. No Sul Fluminense (entre o km 219 e o km 333,9) foram 38 Acidentes, 17 feridos e não houve registros de morte. De acordo com os números, mesmo com um dia a mais na operação de atendimento do Natal deste ano, houve uma redução de 67% no número de mortes na rodovia, comparado ao ano anterior (2018).

Demais

As ocorrências apontam ainda pneu furado (271 atendimentos) e pane seca 152 atendimentos), ou seja, falta de combustível. Pane mecânica: 1.196 atendimentos; pneu furado, 271 atendimentos; pane seca (falta de combustível), 152 atendimentos; superaquecimento do motor,76 atendimentos; bateria descarregada, 52 atendimentos; pane elétrica, 42 atendimentos

A CCR NovaDutra segue com a operação especial de atendimento em função das festas de final de anos até o dia 02 de janeiro. Entre as ações, está a campanha ‘Vai Viajar? Revise seu Veículo’. Além da distribuição de folhetos, CCR NovaDutra orienta o motorista que trafega pela via Dutra sobre os cuidados com o veículo com mensagens nos painéis instalados em todo o trecho da rodovia, veicula dicas de segurança na programação da CCRFM 107,5 NovaDutra e realiza ações em parceria com a Polícia Rodoviária Federal.