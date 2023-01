CCR RioSP fará desocupação assistida de moradores na Rio-Santos - Diário do Vale

Matéria publicada em 14 de janeiro de 2023, 09:15 horas

Rodovia será duplicada na altura de Mangaratiba; concessionária avalia possíveis indenizações para as famílias afetadas

Mangaratiba – A CCR RioSP está realizando um processo de desocupação assistida das famílias que irão desocupar as margens da Rodovia Rio Santos (BR-101), na altura de Mangaratiba, para que seja realizada a duplicação da via. A concessionária também está reunindo os dados para indenizar os moradores afetados.

Em nota para o DIÁRIO DO VALE, a CCR RioSP informou que o plano de desocupação da faixa de domínio da rodovia é realizado junto de uma empresa parceira. O objetivo é identificar e cadastrar as ocupações dentro da faixa de domínio da rodovia, além de aplicar a Pesquisa de Vulnerabilidade Socioeconômica (PVS) das famílias.

“Na fase atual, as residências visitadas recebem uma notificação, para viabilizar a análise dos documentos do imóvel. O plano de desocupação é necessário para execução de várias obras previstas no Programa de Exploração da Rodovia (PER) e para a segurança das famílias. O trabalho de desocupação da faixa da via deve ser finalizado até 2027, o final do 5º ano de concessão”.

De acordo com a prefeitura de Mangaratiba, os CRAS do município serão utilizados pela CCR para finalizar a pesquisa social que vem sendo feita pela empresa a fim de identificar o número de famílias que moram em áreas que farão parte da faixa de domínio da rodovia. Os moradores estão sendo entrevistados individualmente para reunir os dados que auxiliam na desocupação assistida e no recebimento de possíveis indenizações.

A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos de Mangaratiba está trabalhando em parceria com a concessionária para facilitar o processo burocrático.

Representantes da prefeitura de Mangaratiba participaram durante a semana de uma reunião realizada entre a CCR RioSP e os moradores das áreas que serão desocupadas. O objetivo do encontro, que aconteceu no CRAS de Muriqui, foi esclarecer as dúvidas da população e explicar cada etapa do processo de desocupação de imóveis.

O secretário de Comunicação, Roberto Castilho, representou o prefeito Alan Bombeiro. Segundo ele, o papel do executivo municipal é garantir que os direitos das famílias impactadas sejam respeitados.

“Ainda que os trâmites da desocupação não sejam de responsabilidade do poder público municipal, a pedido do Prefeito Alan Bombeiro, a Prefeitura vai acompanhar todo o processo de remoção das famílias, a fim de dar segurança e assegurar que os direitos de cada morador sejam respeitados”, disse.