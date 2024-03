CDL Barra Mansa celebra 61 anos em evento emocionante

Barra Mansa – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Barra Mansa (CDL-BM) comemorou 61 anos em um evento marcado por homenagens e emoção. A celebração ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), contou com a presença de autoridades, empresários, representantes do movimento lojista e imprensa local.

“Com mais de meio século de atuação constante na cidade abrangendo demandas do comércio e ações sociais da cidade, o aniversário da CDL relembra o legado desse grupo de empresários que com união buscou benefícios que até hoje usufruímos. Nessa data, reforçamos com muito carinho todo o trabalho árduo e frutífero que vem sendo realizado durante todos esses anos pelas diretorias e colaboradores da CDL BM”, disse o atual presidente da entidade, Gleidson Gomes.

Durante o evento, foram realizadas homenagens personalidades como: A Casa Pavan que viveu 67 anos e contribuiu para a história do comércio da cidade.

O presidente da Federação das CDLs do Estado do Rio de Janeiro, Fabiano Gonçalves, esteve presente ao evento e trouxe uma mensagem para os participantes. “É sempre muito bom estar aqui na CDL Barra Mansa e gosto sempre de reforçar a importância da CDL no município. Ver tantas empresas aqui que acreditam no microempreendedorismo, que tem no associativismo sua bandeira para lutas, é de se orgulhar. Saibam que estamos à frente no Congresso Nacional e nos órgãos públicos porque, juntos, temos voz e temos força”.