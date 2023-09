CDL realiza ‘Feijoada Amigo Solidário’ dia 8, no Ricardo Buffet

Um dos eventos mais esperados, a “Feijoada Amigo Solidário, da Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR), vai ser realizada no dia 08/10, no Ricardo Buffet, no Conforto. Este ano, o evento em novo formato, mantém a tradcional parte gastronômica, que desta vez não inclui bebidas alcóolicas, que serão pagas à parte. O cantor Vitão, com participações especiais de Petriz, Figurótico e Victor Yuri, vai animar a pista. Também terá área kids e outras atrações. Este ano, a arrecadação com a venda das camisas, passaporte para a feijoada, será destinada ao Programa Curumim, que fica na Volta Grande III, da Casa da Criança e do Adolescente.

A “Feijoada Amigo Solidário” conta com diversas empresas patrocinadoras, que acreditam na importância de inciativas como essa que incentivam a solidariedade, unindo ainda um dia especial para famílias, amigos e beneficiados pelo evento. Entre os patrocinadores, o Sicoob Credirochas mais uma vez faz parte de mais uma ação social da CDL-VR, junto com a City Conect, agência Foco e Grupo Ricardo Buffet. A iniciativa visa reunir num domingo pessoas que acreditam no bem maior que é a solidariedade, aproveitando um domingo de lazer.

A “Feijoada Amigo Solidário” é promovida pela CDL de Volta Redonda, coordenada pela CDL Jovem. “Por causa da pandemia, a feijoada não foi realizada em 2020 e 2021, em formato presencial, e buscamos voltar com um formato diferente das últimas edições, visando manter nosso foco que é ajudar uma instituição tão importante, que atende tantas crianças, em fase de desenvolvimento e de baixa renda”, afirmou a vice-presidente da CDL Jovem, Fernanda Toniolo, que está à frente da organização da feijoada, juntamente com outros diretores.

O primeiro lote de ingressos, que dão direito à camisa, está sendo vendido a R$ 99,00 para os associados da CDL-VR, diretamente na sede, na Rua Simão da Cunha Gago, 19, Aterrado. Já para não-associado, custa R$ 139,00, vendido pelo Guichê Web. Crianças até oito anos não pagam e, entre nove e 15 anos, pagam meia.