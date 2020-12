CDL-VR doa brinquedos para Natal da Apadefi

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 12:19 horas

Volta Redonda – A Câmara de Dirigentes Lojistas de Volta Redonda (CDL-VR) doou 98 brinquedos para a realização do Natal das crianças atendidas pela Apadefi (Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Físicos). A entidade ajudou ainda realizar a confraternização da entidade, que este ano foi feita de maneira diferente. Por conta da pandemia, a entrega dos presentes, realizada ontem (17), entre 9h30min e 11 horas, foi no sistema drive-thru, para evitar aglomeração, mantendo as medidas preventivas contra a Covid-19.

Os brinquedos foram entregues para crianças de até dez anos atendidas em programas da Apadefi. A atividade contou ainda com Papai Noel e seguiu todos os protocolos de saúde, como distanciamento social, uso de máscara e álcool 70%. A diretora social da CDL Jovem, Fernanda Toniolo Lima, representou as diretorias da CDL-VR. “Nós temos uma parceria muito bonita com a Apadefi. No ano passado, fizemos a Feijoada Amigo Solidário, em parceria com eles, e mantivemos o diálogo sempre muito positivo. Infelizmente não houve festa este ano, porque precisamos manter a segurança de todos, mas não podíamos deixar as crianças sem o presente de Natal”, comentou.

O presidente da CDL-VR, Gilson de Castro, falou sobre a importância de apoiar iniciativas sociais. “A CDL de Volta Redonda tem em sua história um compromisso social forte. Sempre estamos dispostos a ajudar sempre que podemos e mantemos iniciativas que proporcionam isso. Nossa diretoria é focada e compromissada com a responsabilidade social e acreditamos que quando ajudamos também estamos incentivando outras pessoas e empresas a fazerem o mesmo, porque damos o exemplo, de que cada um pode contribuir um pouco. E, depois de um ano tão complicado, é o mínimo que podemos fazer; contribuir para um Natal mais feliz para essas crianças”, completou.

A presidente da Apadefi, Rosângela de Oliveira Simeão, agradeceu o apoio da CDL de Volta Redonda, na realização do evento para as crianças atendidas pela instituição. “Agradecemos a parceria de mais um ano da CDL, que nos possibilitou realizar a festa de Natal das nossas crianças, podendo proporcionar a elas um momento de muita alegria. Dizer muito obrigado é pouco diante de tamanho feito, mas queremos deixar registrada toda nossa gratidão, porque foi uma manhã linda”, comentou.