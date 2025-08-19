Ceam BM promove roda de conversa com foco na autoestima e no autocuidado

Barra Mansa – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), promoveu, na tarde desta terça-feira (19), uma roda de conversa com o tema “Autoestima e Autocuidado”. O evento aconteceu no Coreto do Parque Centenário (Jardim das Preguiças), no Centro, e foi voltado às mulheres que são acompanhadas e assistidas pela unidade. A atividade teve como objetivo proporcionar um ambiente acolhedor e de escuta ativa, promovendo momentos de cuidado, reflexão e fortalecimento emocional.

A programação incluiu música ao vivo, lanche da tarde e sorteios de procedimentos estéticos, além de uma palestra conduzida pela Dra. Caroline Cavalcante, biomédica especializada em estética integrativa. Segundo a coordenadora do Ceam, Stephanie Duarte, a iniciativa vai além da promoção do bem-estar.

“A proposta é criar um espaço seguro para que cada mulher possa expressar suas vivências, preocupações e esperanças. Falamos sobre autoestima e autocuidado porque compreendemos que a violência vai além da agressão física, ela atinge também a identidade, a confiança e o modo como essas mulheres se veem. Reforçar o autocuidado é um passo essencial na reconstrução da autonomia e da dignidade de cada uma”, afirmou.

Stephanie ainda destacou que ações como essa são parte integrante do trabalho da equipe multidisciplinar do Ceam, composta por assistentes sociais, psicólogas e analistas jurídicos.

“Nosso objetivo é fortalecer a rede de apoio e garantir que essas mulheres conheçam e tenham acesso aos serviços e direitos que as amparam”, concluiu.

O Ceam em Barra Mansa fica na sede da Secretaria de Assistência Social, na Rua Oscar da Silva Marins, 252, no Centro. O atendimento acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O contato pode ser feito pelos telefones (24) 3512-5692 ou (24) 99883-7307 – WhatsApp.