Ceam orienta mulheres sobre prevenção à violência doméstica em BM

Barra Mansa – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), reforça a importância da campanha nacional Agosto Lilás, criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006. A ação busca conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando denúncias.

O Ceam desenvolve um trabalho integrado e multidisciplinar para combater os diversos tipos de violência doméstica, incluindo agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Segundo a coordenadora Stephanie Duarte, a unidade recebeu cerca de 1.400 denúncias nos últimos dois meses, sendo a maioria relacionada a violência física ou psicológica.

“Observamos que, em muitos casos, há ocorrência simultânea de diferentes tipos de violência. Em junho, atendemos mais de 340 mulheres, sendo 74 presenciais e 254 por telefone, além de 19 novos casos. Em julho, atendemos mais de 500 mulheres, sendo 92 presenciais e 394 por telefone, além de 23 novos casos. A faixa etária predominante é entre 21 e 30 anos, com mais de 55% das denúncias. Além do atendimento pós-violência, atuamos preventivamente, orientando sobre relacionamentos saudáveis e não-violentos”, disse Stephanie.

A coordenadora ressaltou que a Lei Maria da Penha é essencial para proteger as mulheres, assegurando direitos, incentivando denúncias e permitindo romper o ciclo da violência com amparo e segurança. A secretária da Pasta, Joseane Ricarte, enfatizou que a Assistência Social tem papel fundamental, oferecendo acolhimento e suporte às vítimas. “Nosso compromisso é garantir que as mulheres se sintam fortalecidas, seguras e amparadas para reconstruir suas vidas”, disse.

Atendimento Patrulha da Mulher

Desde 2019, a Patrulha da Mulher, vinculada à Guarda Municipal, atua no enfrentamento à violência doméstica em Barra Mansa. A coordenadora Alcilene Novais destaca que muitas vítimas ainda não reconhecem formas de violência além da física. A maioria dos casos envolve lesão corporal, muitas vezes associada a outros tipos de agressão.

A Patrulha orienta e acompanha as vítimas no registro de ocorrências, medidas protetivas e encaminhamentos a unidades de saúde, UPA ou Instituto Médico Legal (IML). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número (24) 99931-8829. Fins de semana e feriados devem ser feitas denúncias na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.

Mais locais de apoio em Barra Mansa:

Hospital da Mulher: (24) 3512-0719 – Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom

UPA: (24) 3323-4471 – Rua Luís Ponce, 263, Centro

90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863 – Av. Domingos Mariano, Centro

Rede de apoio nacional: