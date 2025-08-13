quarta-feira, 13 agosto 2025
Fale conosco

Ceam orienta mulheres sobre prevenção à violência doméstica em BM

Centro Especializado de Atendimento à Mulher recebeu mais de 1.400 denúncias de violência nos últimos dois meses

by Mayra Gomes

Foto: Divulgação

Barra Mansa – O Centro Especializado de Atendimento à Mulher (Ceam), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), reforça a importância da campanha nacional Agosto Lilás, criada em referência à Lei Maria da Penha, sancionada em agosto de 2006. A ação busca conscientizar a população sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, incentivando denúncias.

O Ceam desenvolve um trabalho integrado e multidisciplinar para combater os diversos tipos de violência doméstica, incluindo agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais e patrimoniais. Segundo a coordenadora Stephanie Duarte, a unidade recebeu cerca de 1.400 denúncias nos últimos dois meses, sendo a maioria relacionada a violência física ou psicológica.

“Observamos que, em muitos casos, há ocorrência simultânea de diferentes tipos de violência. Em junho, atendemos mais de 340 mulheres, sendo 74 presenciais e 254 por telefone, além de 19 novos casos. Em julho, atendemos mais de 500 mulheres, sendo 92 presenciais e 394 por telefone, além de 23 novos casos. A faixa etária predominante é entre 21 e 30 anos, com mais de 55% das denúncias. Além do atendimento pós-violência, atuamos preventivamente, orientando sobre relacionamentos saudáveis e não-violentos”, disse Stephanie.

A coordenadora ressaltou que a Lei Maria da Penha é essencial para proteger as mulheres, assegurando direitos, incentivando denúncias e permitindo romper o ciclo da violência com amparo e segurança. A secretária da Pasta, Joseane Ricarte, enfatizou que a Assistência Social tem papel fundamental, oferecendo acolhimento e suporte às vítimas. “Nosso compromisso é garantir que as mulheres se sintam fortalecidas, seguras e amparadas para reconstruir suas vidas”, disse.

Atendimento Patrulha da Mulher

Desde 2019, a Patrulha da Mulher, vinculada à Guarda Municipal, atua no enfrentamento à violência doméstica em Barra Mansa. A coordenadora Alcilene Novais destaca que muitas vítimas ainda não reconhecem formas de violência além da física. A maioria dos casos envolve lesão corporal, muitas vezes associada a outros tipos de agressão.

A Patrulha orienta e acompanha as vítimas no registro de ocorrências, medidas protetivas e encaminhamentos a unidades de saúde, UPA ou Instituto Médico Legal (IML). O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo número (24) 99931-8829. Fins de semana e feriados devem ser feitas denúncias na 90ª Delegacia de Polícia, no Centro.

Mais locais de apoio em Barra Mansa:

  • Hospital da Mulher: (24) 3512-0719 – Av. Tenente José Eduardo, 200, Ano Bom
  • UPA: (24) 3323-4471 – Rua Luís Ponce, 263, Centro
  • 90ª Delegacia de Polícia: (24) 3328-4863 – Av. Domingos Mariano, Centro

Rede de apoio nacional:

  • Central de Atendimento à Mulher: 180
  • Disque Denúncia: 100
  • Ouvidoria do Ministério Público: 127

 

Você também pode gostar

Horto de Barra do Piraí será revitalizado após...

Volta Redonda realiza Baile da Melhor Idade no...

BM cria novas vagas de estacionamento exclusivas para...

Eletronuclear oferece transporte para seminário socioambiental em Angra

Hospital dos Olhos de Angra entra na fase...

Sebrae Rio leva oficinas gastronômicas ao Festival da...

Volta Redonda organiza lanche especial pelo Dia do...

Protetores de animais recebem reconhecimento pela causa em...

Literatura, música e gastronomia marcam 7ª edição da...

Movimento Potência Ilimitada anuncia ‘imersão exclusiva’ em Barra...

Deixe um comentário

Salve meu nome, e-mail e site neste navegador para a próxima vez que eu comentar.

Av. Pastor César Dacorso Filho nº 57 – Vila Mury – Volta Redonda – RJ – Cep 27281-670
Jornalismo (24) 99926-5051 | Comercial (24) 99974-0101 | Diário Delas (24) 99208-6681
Image partner > depositphotos

Facebook Twitter Youtube Instagram

© 2025 – DIARIO DO VALE. Todos os direitos reservados à Empresa Jornalística Vale do Aço Ltda. –  Jornal fundado em 5 de outubro de 1992 | Site: desde 1996