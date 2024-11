Cedae fará manutenção na ETA Vale do Ipiranga em Barra do Piraí

Barra do Piraí – A Cedae anunciou a realização de uma manutenção programada na Estação de Tratamento de Água (ETA) Vale do Ipiranga, em Barra do Piraí. O serviço ocorrerá entre as 8h de quinta-feira (21) e as 17h de sexta-feira (22). Durante esse período, o abastecimento de água para o bairro Vale do Ipiranga será interrompido.

A produção será retomada ao término da manutenção, mas o fornecimento de água pode levar até 48 horas para se normalizar completamente. Imóveis com caixas d’água ou cisternas não devem sentir o impacto da suspensão. Contudo, a Cedae recomenda que os moradores armazenem água e adiem tarefas não essenciais.

Clientes que necessitem de água emergencialmente podem solicitar caminhão-pipa pelo número 0800-282-1195.