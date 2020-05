Cedae vai interromper abastecimento de água no distrito de Ipiabas em Barra do Piraí

Matéria publicada em 30 de maio de 2020, 09:15 horas

Barra do Piraí – A Cedae fará manutenção preventiva no sistema de abastecimento de água do distrito de Ipiabas, em Barra do Piraí, na próxima terça-feira (02). Para executar o serviço, a empresa vai interromper a produção de água para o distrito das 07 horas ao meio dia, horário previsto para a conclusão dos trabalhos.

O fornecimento de água será retomado logo em seguida, normalizando a distribuição de água, mas em alguns locais – como ruas altas – o abastecimento pode levar até 24 horas para ser totalmente restabelecido.

Moradores de imóveis que dispõem de sistema de reserva (caixas d’água e/ou cisterna) não devem sofrer desabastecimento. Mesmo assim, a Companhia pede que os clientes usem água de forma equilibrada e, se possível, adiem tarefas não essenciais que exijam grande consumo de água. Vale informar que clientes podem solicitar o abastecimento por caminhão pipa pelo 0800-282-1195.